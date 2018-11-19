Под Брестом из-за разрыва котла пострадал 45-летний мужчина

Новости Беларуси. В Брестском районе из-за разрыва отопительного котла в доме пострадал мужчина.

По информации МЧС, происшествие случилось днем восемнадцатого ноября в деревне Малые Косичи. В одном из домов произошел разрыв корпуса твердотопливного котла с выбросом пара без последующего горения. Пострадал 45-летний хозяин дома. Мужчину доставили в медучреждение.

В результате разрушения котла видимых повреждений конструкций строения нет, одежда на пострадавшем не повреждена.

Предполагаемой причиной случившегося называют «создание избыточного давления внутри котла вследствие перекрытия вентиля и отсутствия циркуляции горячей воды в системе».