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Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах

29 ноября 2018 10:58
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Новости Беларуси. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу средней школы № 4 в Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах-1

Опасения вызвало состояние железобетонных плит перекрытий третьего этажа здания. Оно построено в 1966 году.

Сегодня, 29 ноября, занятия в школе отменили, а ее ученики, а это 740 ребят, уже завтра продолжат обучение. Они займут места за партами Осиповичской гимназии.

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах-4

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах-6

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах-8

# Школы в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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