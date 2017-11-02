Отключили от аппарата искусственной вентиляции легких: врач о состоянии мальчика, тонувшего в Свислочи

Новости Беларуси. Состояние ребенка, который 28 октября едва не погиб в холодной воде, прокомментировали врачи 2 ноября. Самочувствие мальчика улучшается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Буквально сегодня его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас 9-летний Антон дышит самостоятельно. Несмотря на положительную динамику, состояние мальчика по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Так как школьник все еще находится в отделении интенсивной терапии, доктора пока не берутся делать прогнозов.
Это мужественный поступок: в Заводском районе отблагодарили 15-летнего подростка за спасение мальчика (подробности).
Сергей Репецкий, врач анестезиолог-реаниматолог 2-ой городской детской клинической больницы Минска:
Сегодня нам удалось экстубировать – отключить ребенка от аппарата искусственной вентиляции легких. Потихонечку уходим от медикаментозной седации. Он доступен контакту, он узнает. Он узнал маму. Ну и немного сотрудничает с медперсоналом.
Напомним, ЧП произошло в районе Комсомольского озера. 9-летний Антон поскользнулся на набережной и упал прямо в реку. Тонувшего ребенка спас проходивший мимо подросток – 15-летний Виталий Титов. По приезду бригады скорой помощи пострадавший уже не дышал, однако медикам удалось запустить сердце. Расследование по факту происшествия продолжается.