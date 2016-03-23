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Солигорский район: водитель из-за сердечного приступа врезался в дерево и погиб

23 марта 2016 13:50
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Новости Беларуси. Авария в деревне Долгое Солигорского района.

56-летний водитель ГАЗ-27900 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

Солигорский район: водитель из-за сердечного приступа врезался в дерево и погиб -1

По одной из версий, причиной произошедшего стал сердечный приступ водителя.

Мужчина скончался на месте.

Летом прошлого года похожий случай произошел в Минске. Утром на проспекте в районе площади Независимости водитель микроавтобуса потерял сознание и выехал на встречку. Там он сначала зацепил внедорожник, а затем врезался в легковушку. Здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минской области

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