Солигорский район: водитель из-за сердечного приступа врезался в дерево и погиб

56-летний водитель ГАЗ-27900 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

По одной из версий, причиной произошедшего стал сердечный приступ водителя.

Мужчина скончался на месте.

Летом прошлого года похожий случай произошел в Минске. Утром на проспекте в районе площади Независимости водитель микроавтобуса потерял сознание и выехал на встречку. Там он сначала зацепил внедорожник, а затем врезался в легковушку. Здесь подробнее.