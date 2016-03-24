Прямой эфир

За что? Житель Барановичей убил пенсионера и расчленил тело

24 марта 2016 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об исчезновении 67-летнего жителя Барановичей в милицию сообщила его бывшая супруга. Женщина пришла к нему в гости и увидела следы крови в квартире. Также она обнаружила, что в помещении отсутствует телевизор и другие вещи.

В качестве основной оперативники стали рассматривать версию о криминальном характере исчезновения женщины.

Сергей Дученко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:
К проведению поисковых мероприятий были привлечены лучшие сыщики Брестской области. Это позволило в короткое время установить круг знакомых разыскиваемого и по крупицам восстановить картину трагедии.

Правоохранители установили круг общения пенсионера. В поле зрения попал 51-летний неработающий местный житель. Мужчина в показаниях путался, давал противоречивые показания. Проверка на полиграфе подтвердила версию о его причастности к совершению преступления.

Мужчина сознался, что в тот вечер он поссорился с хозяином квартиры. В порыве ярости он задушил пенсионера. Чтобы скрыть преступление, расчленил труп в квартире, вывез части тела на пустырь и закопал.

Подозреваемый задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси. Проводятся необходимые следственные действия.

# происшествия # Убийство # Сергей Дученко

Другие новости рубрики

Все новости
Солигорский район: водитель из-за сердечного приступа врезался в дерево и погиб
23 марта 2016 13:50

Солигорский район: водитель из-за сердечного приступа врезался в дерево и погиб

В Могилеве BMW протаранил маршрутку с пассажирами
23 марта 2016 09:42

В Могилеве BMW протаранил маршрутку с пассажирами

В Минске во время задержания нетрезвый водитель напал на сотрудников ГАИ с ножом
22 марта 2016 17:31

В Минске во время задержания нетрезвый водитель напал на сотрудников ГАИ с ножом