За что? Житель Барановичей убил пенсионера и расчленил тело

Новости Беларуси. Об исчезновении 67-летнего жителя Барановичей в милицию сообщила его бывшая супруга. Женщина пришла к нему в гости и увидела следы крови в квартире. Также она обнаружила, что в помещении отсутствует телевизор и другие вещи.

В качестве основной оперативники стали рассматривать версию о криминальном характере исчезновения женщины.

Сергей Дученко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

К проведению поисковых мероприятий были привлечены лучшие сыщики Брестской области. Это позволило в короткое время установить круг знакомых разыскиваемого и по крупицам восстановить картину трагедии.

Правоохранители установили круг общения пенсионера. В поле зрения попал 51-летний неработающий местный житель. Мужчина в показаниях путался, давал противоречивые показания. Проверка на полиграфе подтвердила версию о его причастности к совершению преступления.

Мужчина сознался, что в тот вечер он поссорился с хозяином квартиры. В порыве ярости он задушил пенсионера. Чтобы скрыть преступление, расчленил труп в квартире, вывез части тела на пустырь и закопал.

Подозреваемый задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси. Проводятся необходимые следственные действия.