20-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа в Могилеве

Новости Беларуси. В Могилеве женщина выпала из окна седьмого этажа.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Могилевского облисполкома Дмитрия Игнатовича, 20-летняя девушка выпала из окна квартиры знакомых. Все произошло днем 12 апреля.

Пострадавшая была госпитализирована с переломами и тяжелой сочетанной травмой.

На месте работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, компания, которая находилась в квартире, распивала алкогольные напитки.

Могилевский межрайонный отдел СК проводит проверку.

В декабре минувшего года из окна общежития БГУ выпал 22-летний парень.