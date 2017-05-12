«Бывает, рублей 30 за 20 минут. И выпиваю тоже». На что идут деньги, которые мы даём уличным попрошайкам?

Падающего – подтолкни. Пусть гибнут слабые и уродливые – первая заповедь нашего человеколюбия. Что вреднее любого порока? Сострадать слабым и калекам – христианство. Так говорил Фридрих Ницше. Когда философ заболел множеством болезней и попал в психиатрическую клинику, стал слабым и калекой, как вы думаете – хотел бы он, чтобы ему помогли по-христиански или по-ницшеански? В сюжете «Добро пожаловаться» рассказали о людях с врождённым пороком совести.

Оказавшись за бортом профессиональных интересов, минчанин Руслан стал внимательно изучать предложения работодателей.



Каково же было удивление молодого человека, когда ему предложили, мягко сказать, странный вариант трудоустройства.

На известном сайте вакансий в обыкновенном, на первый взгляд, объявлении, скрывалось то, что и представить сложно.



В кадре Руслан Новик:

Мне сказали, что я буду стоять у метро и собирать детям деньги на лечение. Наряду с этой вакансией, я нашёл вторую, там предлагали продавать флажки и деньги с реализации идут, якобы, детским домам. Мне интересно было бы спросить вообще, законно ли это?

И имеют ли право люди на этом зарабатывать?

Встречаемся с работодателем-благодетелем. Вскоре становится ясно – никакой ошибки нет, действительно, желающие заработать на чужом милосердии, ещё и предлагают это делать другим. Ходить по квартирам и, как говорится, давить на жалость, рассказывая о тяготах жизни малышей в детском доме.

Пятый детский дом города Минска.

С реквизитами именно этого учреждения были отпечатаны и реализованы 300 флажков.

По 2 рубля каждый. Таким образом, с сердобольных граждан молодой человек и его команда собрали около тысячи рублей, не считая так называемых «чаевых». Но знают ли об этой акции в самом детском доме?

Тамара Лаврухина, директор ГУО «Детский дом №5 г.Минска»:

Мы узнали об этом совершенно случайно. Недавно в детский дом стали поступать звонки с вопросами, действительно, ли мы собираем данную помощь.

Эта акция не согласована с нами никаким образом, она не имеет никаких правовых основ.

Это – нарушение нашего правового законодательства и причинение материального ущерба нам.

Несложно догадаться – деньги добрых белорусов ушли в карман идейному организатору.

Вот и получается нелегальный, но вполне реальный бизнес на паперти. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов по данному факту проводится проверка. Елена Удовикова, юрист:

Если человек не зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель, у него нет никакой организации, как юридического лица, он не имеет права осуществлять сбор денежных средств путем продажи флажков, на которых указаны реквизиты детского дома. Он ведёт незаконную деятельность, которая в дальнейшем со стороны правоохранительных органов будет оценена в рамках уголовно-правового законодательства, будет усматриваться мошенничество.

Как подчёркивают специалисты, благотворительность – это безвозмездная помощь, но никак не коммерческая деятельность.

Наталья Маханько, директор благотворительного фонда «Шанс»:

Фонд не может быть создан для заработка денег, он создаётся для выполнения социальных целей.

Однако, так вовсе не считают авторы следующей вакансии. Так, объявление гласит:

Вот только, названия фонда автор объявления не указывает. И ещё один нюанс. Ни одна благотворительная организация в стране не приемлет такую форму работы, как сбор наличных на улице, так сказать, «в шапку». Наталья Маханько, директор благотворительного фонда «Шанс»:

Наш фонд никогда не практикует такую форму, как сбор наличных денег в многолюдных местах. Всё дело в том, что сбор наличных средств – это очень непрозрачная форма взаимодействия с людьми. Если на улице женщина говорит, что она собирает деньги ребёнку, то эти деньги должны попасть на лечение ребёнка, но не было ни одного случая, чтобы эти деньги дошли до целевого назначения.

А это значит, оказывать помощь лучше всего адресно, и через официальные организации. Так, на сайте любого детского дома предоставлена информация о том, в какой форме и как можно помочь детям.

То же касается и официальных благотворительных фондов. Но для кого тогда собирают лжеволонтёры и кому хотят помочь дамы, которые стоят с трогательными фотографиями в оживлённых местах?

5 мая 2017 года, пятница. Возле крупного торгового центра в микрорайоне Уручье две женщины собирают деньги на лечение брата-инвалида, Николая Романовича Малиновского, 1994 года рождения. Добрых людей в Уручье много, вот только деньги на больного ребенка были собраны ещё в 2014 году.

В ответ на это замечание женщины просят «не мешать работать», но вскоре спешно покидают хлебное место.



Однако, те, кто нагревает руки на чужой беде, по тем самым протянутым рукам, как правило, и получают.

Елена Удовикова, юрист:

В городе Минске определённое время назад уже, действительно, были выявлены такие факты, когда люди использовали реальные данные больных детей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 209 УК РБ, как мошенничество, а именно – хищение денежных средств путём злоупотребления доверием, либо обманом.

Вернёмся к рынку труда. Сотрудники правоохранительных органов предостерегают как тех, кто размещает подобные вакансии, так и соискателей. Откликнувшись на подобное объявление, наряду с бизнесменами придётся отвечать за такую деятельность не только перед собственной совестью, но и перед законом.

Елена Удовикова, юрист:

Отзываясь на предложения такого рода, человек должен понимать, что в дальнейшем становится соучастником определённой преступной группы для достижения определённого преступного результата.

В неуемной жажде наживы они примеряют на себе различные роли: родственников больных малышей, участников войны, или, на худой конец, жертвы злодейки судьбы. Играющие в обездоленных актёры, у которых нет ещё Оскара.



– А на что деньги собираете?