Прямой эфир

От 40-градусной жары в Японии погибли уже 3 человека, 2.5 тысячи госпитализированы

09 июля 2013 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Япония изнывает от жары. Практически по всей стране температура достигла 35 градусов, а во многих городах и вовсе превысила отметку в 40 градусов.

Есть уже и первые жертвы жаркой погоды. По последним данным, от жары погибли 3 человека. 2,5 тысячи местных жителей госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальные спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности, больницы и пункты оказания скорой помощи работают в усиленном режиме. Японцам советуют не выходить на улицы.

По прогнозам метеорологов, такая жара сохранится еще несколько дней.

# происшествия # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В результате крушения поезда в Канаде около 100 тысяч л нефти могут попасть в одну из крупнейших рек в Северной Америке
09 июля 2013 06:13

В результате крушения поезда в Канаде около 100 тысяч л нефти могут попасть в одну из крупнейших рек в Северной Америке

Минчанин с балкона расстрелял из ружья соседа по подъезду
08 июля 2013 17:59

Минчанин с балкона расстрелял из ружья соседа по подъезду

В Японии из-за сильной жары в больницы с тепловым ударом попали почти 900 человек
08 июля 2013 15:12

В Японии из-за сильной жары в больницы с тепловым ударом попали почти 900 человек