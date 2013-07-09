От 40-градусной жары в Японии погибли уже 3 человека, 2.5 тысячи госпитализированы

Новости Японии. Япония изнывает от жары. Практически по всей стране температура достигла 35 градусов, а во многих городах и вовсе превысила отметку в 40 градусов.

Есть уже и первые жертвы жаркой погоды. По последним данным, от жары погибли 3 человека. 2,5 тысячи местных жителей госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальные спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности, больницы и пункты оказания скорой помощи работают в усиленном режиме. Японцам советуют не выходить на улицы.

По прогнозам метеорологов, такая жара сохранится еще несколько дней.