От 2 до 8 лет. Вынесен приговор фигурантам дела о коррупции в ФСЗН и Нацбанке

Новости Беларуси. В Минске судом Ленинского района к срокам до 8 лет приговорены фигуранты дела о коррупции в СЗАО «БелАВМ», ФСЗН Министерства труда и социальной защиты и Нацбанке.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на помощника председателя Минского городского суда Анастасию Шильвян, экс-управляющей ФСЗН Министерства труда и соцзащиты Людмиле Бачило назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.

Экс-начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на пять лет.

Бывшему председателю правления ЕРИП Олегу Веремейчику было назначено пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности.

Сотруднику Нацбанка Анатолию Морозу – два года шесть месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима, со штрафом в размере 400 базовых величин на сумму 9,8 тысяч рублей, лишением права занимать определенные должности.

Его заместителю Екатерине Павловской – два года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 базовых величин на сумму 7 350 рублей, с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности.

Экс-руководителю СЗАО «БелАВМ» Дмитрию Ронину назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Заместителю генерального директора БелАВМ Николаю Романовичу – три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, сотруднику СЗАО «БелАВМ» Леониду Горбачевскому – два года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В декабре 2016 года при получении взятки в 20 тысяч долларов от Дмитрия Ронина была задержана с поличным Людмила Бачило. Деньги передавались женщине за оказанное содействие в признании СЗАО «БелАВМ» победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда. Тогда же были задержаны заместитель гендиректора «БелАВМ» Николай Романович, который являлся соучастником в передаче взятки Людмиле Бачило, а также сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, который был ответственным за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

По информации, которую сообщал ранее КГБ, работники «БелАВМ» и представители госорганов, находясь в преступном сговоре, разработали «нужное» техзадание, которое позволило СЗАО победить в аукционе.

За содействие Виталий Старовойтов при посредничестве Леонида Горбачевского получил взятку в 4 тысячи долларов. По данным КГБ, бывший председатель правления ЕРИП Олег Веремейчик в июле 2016 года получил от генерального директора «БелАВМ» 9 тысяч долларов, а в ноябре – 6,4 тысячи евро за содействие в организации и проведении в интересах предприятия «договорного» тендера на поставку оборудования на сумму около 28 миллионов рублей.