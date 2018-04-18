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Неуплата налогов и дача взяток: в Минске начался суд по делу бизнесмена Кныровича

18 апреля 2018 11:22
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Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу Александра Кныровича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмена и четверых сотрудников компании, которая занималась поставками стройматериалов для предприятий ЖКХ, обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: неуплата налогов в особо крупном размере и дача взяток.

Неуплата налогов и дача взяток: в Минске начался суд по делу бизнесмена Кныровича-1

Фигуранты дела были задержаны в начале 2017 года. Следствию удалось установить, что фирма бизнесмена в течение двух лет путем подкупа должностных лиц системы ЖКХ обеспечивала проведение «заказных» тендеров на поставку своей продукции. При этом суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость товаров, что в итоге вело к завышению коммунальных тарифов для населения.

Всего по делу проходит 11 человек – это должностные лица государственных и частных предприятий энергетики и строительства.

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Неуплата налогов и дача взяток: в Минске начался суд по делу бизнесмена Кныровича-4

# происшествия # Коррупция # Фотофакт

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