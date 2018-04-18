В Минске задержали антикризисного управляющего за взятку в 24 тысячи долларов

Новости Беларуси. По факту получения взятки в размере 24 тысяч долларов в Минске задержан антикризисный управляющий коммерческой организации Минска.

По информации Комитета государственного контроля, решение о ликвидации субъекта хозяйствования было принято в январе 2018 года. Это произошло из-за тяжелого финансового положения организации. Для ликвидации юрлица решением собрания учредителей был привлечен антикризисный управляющий.

Фирма имела значительную задолженность перед другими субъектами хозяйствования за поставленные товарно-материальные ценности, проведенные строительно-монтажные работы и оказанные услуги.

«Однако учредители не торопились выполнять свои обязательства перед кредиторами – их цель заключалась в выводе имущества и денежных средств из организации».

Чтобы осуществить это, нужно было составить фиктивные документы по имеющейся дебиторской задолженности и уговорить ликвидатора, в обязанности которого входит взыскание задолженности.

«За благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию, а именно за невыполнение своей обязанности по взысканию дебиторской задолженности в размере свыше 218 тыс. рублей, ликвидатором коммерческой организации была получена взятка 24 тысячи долларов».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был заключен под стражу.