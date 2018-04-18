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Годовалый ребёнок опрокинул на себя горячую кастрюлю с едой в Столинском районе

18 апреля 2018 10:20
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства травмирования двух малолетних детей в Брестской области.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, вечером 15 апреля в Столинском районе произошел несчастный случай. Годовалый ребенок был доставлен в больницу с ожогами. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.

Было установлено, что ребенок вывернул на себя кастрюлю с едой, которую приготовил отец. В результате произошедшего малыш получил телесные повреждения.

Второй случай травмирования ребенка произошел 15 апреля в Ляховичском районе. 28-летняя женщина гладила белье, а ее 3-летняя дочь схватилась за подключенный в розетку провод. Девочка получила удар током. Ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное.

По факту травмирования детей проводятся проверки.

В начале 2018 года ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung  – здесь подробнее

# происшествия # Несчастный случай # Дмитрий Иванюк

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