Новости Беларуси. Основная версия возгорания в коллекторе на Немиге — короткое замыкание кабеля. ЧП произошло 4 декабря рано утром — в МЧС сообщение о задымлении поступило около шести часов утра. На место происшествия прибыло 5 бригад спасателей.

В результате пожара повреждено 15 метров погонных кабелей. Возгорание произошло в час-пик. В районе Немиги и на прилегающих улицах образовались огромные пробки. В начале десятого пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия продолжают работать энергетики и кабельщики.

Сергей Дорожко, инженер Минских тепловых сетей РУП «Минскэнерго»:

Узнали, потому что у нас есть своя система контроля, то есть пропали связи между котельными. Причина — выход из строя, сгорел наш волоконно-оптический кабель связи, который проходил между котельными. Это происходит уже не в первый раз. Практически год назад тоже возгорание было в данном коллекторе. На данный момент котельная работает в нормальном режиме.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Были приняты меры по обесточиванию, после чего при помощи автомобиля порошкового тушения пожар был ликвидирован. Внутри находятся кабельные коммуникации 19 организаций. Из них — линии 10 кВ минского метрополитена, РУП «Белтелеком», некоторых интернет-провайдеров, а также сотовых операторов. На работу крупных объектов и общественного транспорта происшествие не повлияло.

Дмитрий Дорошко, главный инженер республиканского унитарного предприятия электросвязи:

Критически важные связи для нас не повреждены. Да, повреждения имеются, повреждено около 400 волоконно-оптических связей, но при этом все они переключились на резервный обход. Поэтому в настоящее время мы работаем над восстановлением работоспособности тех абонентов, которые непосредственно в районе данной площади подключены к медным кабелям.

Дмитрий Шильцев, заместитель генерального директора по техническим вопросам Интернет-оператора:

По нашей системе мониторинга в 4 часа утра пропал сигнал. Восстановим только всех сразу. По заявлению от абонента, они могут подать заявление о перерасчете, и им за этот день деньги, конечно, будут пересчитаны.

Сейчас из-за пожара в коллекторе на Немиге в разных районах столицы не работает кабельное телевидение. У некоторых минских абонентов отсутствует интернет. По предварительной информации, значительных повреждений телефонной сети нет. Однако, как отмечают специалисты, для обеспечения качества, трафик приходится направлять по по резервному каналу. Устранением последствий аварийной ситуации специалисты компании будут заниматься после получения разрешения МЧС на проведение восстановительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.