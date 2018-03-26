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Основная версия гибели мужчины – несчастный случай. Что известно о смертельном падении на рельсы в метро на станции «Купаловская»

26 марта 2018 20:49
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Новости Беларуси. Происшествие со смертельным исходом в столичной подземке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 26 марта в 12.25 на станции метро «Купаловская» на рельсы упал человек.

Мужчина попал под подвижной состав. От полученных травм он скончался на месте. В связи с этим движение на второй ветке метро было остановлено на 13 минут. А станция «Купаловская» открылась для пассажиров в 13.45. Поезда все это время проезжали пересадочный узел без остановки.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Пока основная версия – несчастный случай.

СК о гибели человека на станции метро «Купаловская»

Основная версия гибели мужчины – несчастный случай. Что известно о смертельном падении на рельсы в метро на станции «Купаловская»-1

Основная версия гибели мужчины – несчастный случай. Что известно о смертельном падении на рельсы в метро на станции «Купаловская»-3

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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