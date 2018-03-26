Водитель на внедорожнике наехал на 24-летнего парня недалеко от Атолино и скрылся. ГАИ разыскивает очевидцев

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области просит очевидцев сообщить о ДТП, которое произошло ночью 25 марта на 2-м километре трассы Сеница-Прилуки-Самохваловичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации, совершил аварию водитель на внедорожнике белого цвета: он наехал на 24-летнего парня, который двигался в направлении Атолино. С места аварии водитель скрылся, оставив пострадавшего на проезжей части.

Всех, кто располагает информацией об этом происшествии, просят позвонить по номеру 102.