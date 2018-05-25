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Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства

25 мая 2018 13:51
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Новости Беларуси. Утром в пятницу, 25 мая, взорвали аварийную часть моста в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства-1

 Подробности операции по ликвидации конструкции корреспонденту СТВ рассказали на месте событий.

Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали

Алексей Авраменко, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:
Спасибо МЧС, которое помогло нам осуществить взрыв данного моста. Это позволит нам продолжить дальнейшие работы по демонтажу и ускорить сооружение нового моста.

Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства-4

После обследования целостности опор конструкции, начнётся подготовка к возведению на их основе новых металлических пролётов. Их изготовление поручено лидерам отрасли – Воронежским мостостроителям.

Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства-7

Первая партия металлоконструкций уже доставлена на строительную площадку. Напомним, главой государства поставлена задача завершить реконструкцию моста к 7 ноября.

Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства-10

Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства-12

# Проблемы ЖКХ # происшествия # Алексей Авраменко # Фотофакт

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