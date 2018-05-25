Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства

Новости Беларуси. Утром в пятницу, 25 мая, взорвали аварийную часть моста в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Подробности операции по ликвидации конструкции корреспонденту СТВ рассказали на месте событий. Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали Алексей Авраменко, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

Спасибо МЧС, которое помогло нам осуществить взрыв данного моста. Это позволит нам продолжить дальнейшие работы по демонтажу и ускорить сооружение нового моста.

После обследования целостности опор конструкции, начнётся подготовка к возведению на их основе новых металлических пролётов. Их изготовление поручено лидерам отрасли – Воронежским мостостроителям.