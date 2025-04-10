Белорусам пришлось выживать в Европе! Другая сторона учёбы за рубежом – в фильме СТВ «Трудности перевода»

Чего стоит диплом европейского вуза и реально ли его получить? Без денег – нет, учитывая, что платные пересдачи не ограничиваются, напротив, приветствуются. А что делать тем, кто планировал полагаться на знания? Важны ли эти знания вообще? Пять студентов вернулись в Беларусь, бросив учебу в Европе. Получил ли кто-нибудь диплом и во сколько это обошлось родителям? Смотрите в специальном проекте СТВ «Трудности перевода» .

В Польше интересный момент, что по окончанию университета ты обязан сдать английский язык на уровень либо B, либо C. Высокий уровень языка. И факт того, что мне не дадут диплом без идеального английского, меня очень тревожил, потому что если я в школе не смогла бы учить английский так, как хотелось бы, то я не думала, что когда ты учишь английский на польском языке всего три года, что твой уровень языка там, грубо говоря, с А перепрыгнет на С. За время моего обучения мои родители отдали примерно 4 или 5 тысяч евро за полтора семестра.