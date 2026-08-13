Микроавтобус с белорусами рухнул в ущелье в Грузии, водитель выпрыгнул – подробности трагедии

Трагические новости из Грузии, где страшная авария на горном серпантине унесла жизни четырех наших соотечественников, еще 15 белорусов ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в горном регионе Гурия в глубокий овраг сорвался микроавтобус с 19 нашими туристами. Среди пострадавших шестеро несовершеннолетних, двое раненых сейчас находятся в реанимации. Расследование катастрофы уже приняло резонансный оборот: грузинская полиция задержала водителя микроавтобуса. По предварительным данным, прямо перед падением машины в пропасть мужчина успел выпрыгнуть из кабины. МВД Грузии возбудило уголовное дело, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Хронология событий и последние оперативные данные о трагедии – далее в нашем сюжете.

Западная Грузия. С вершины горы Гоми отрываются завораживающие виды. Сюда ежегодно съезжаются тысячи туристов. Дорога сюда – это живописный, но коварный серпантин. А туристические микроавтобусы, которые везут гостей из разных стран, часто едут на пределе, чтобы уместить в день максимум впечатлений. И именно эта гонка за эмоциями обернулась трагедией.

Накануне поздно вечером на серпантине машина, проломив ограждение, рухнула в ущелье. В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. Погибли четверо человек, 15 пострадали, среди них шестеро несовершеннолетних получили различные травмы. Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе ночью лично посетил 11 пациентов в республиканской больнице. Необходимое содействие оказывают руководство МИД Грузии и региона происшествия. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокое соболезнование семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Подробности. 11 пострадавших были доставлены в республиканскую больницу Батуми. Двое находятся в реанимации, их жизни, по словам врачей, ничего не угрожает. Еще четверо в более тяжелом состоянии, в клиниках Озургети и Чохатаури. А вот сам водитель, гражданин Грузии, не пострадал.