Микроавтобус с белорусами рухнул в ущелье в Грузии, водитель выпрыгнул – подробности трагедии
Трагические новости из Грузии, где страшная авария на горном серпантине унесла жизни четырех наших соотечественников, еще 15 белорусов ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в горном регионе Гурия в глубокий овраг сорвался микроавтобус с 19 нашими туристами. Среди пострадавших шестеро несовершеннолетних, двое раненых сейчас находятся в реанимации.
Расследование катастрофы уже приняло резонансный оборот: грузинская полиция задержала водителя микроавтобуса. По предварительным данным, прямо перед падением машины в пропасть мужчина успел выпрыгнуть из кабины.
МВД Грузии возбудило уголовное дело, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Хронология событий и последние оперативные данные о трагедии – далее в нашем сюжете.
Западная Грузия. С вершины горы Гоми отрываются завораживающие виды. Сюда ежегодно съезжаются тысячи туристов. Дорога сюда – это живописный, но коварный серпантин. А туристические микроавтобусы, которые везут гостей из разных стран, часто едут на пределе, чтобы уместить в день максимум впечатлений. И именно эта гонка за эмоциями обернулась трагедией.
Накануне поздно вечером на серпантине машина, проломив ограждение, рухнула в ущелье. В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. Погибли четверо человек, 15 пострадали, среди них шестеро несовершеннолетних получили различные травмы.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе ночью лично посетил 11 пациентов в республиканской больнице. Необходимое содействие оказывают руководство МИД Грузии и региона происшествия. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокое соболезнование семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Подробности.
11 пострадавших были доставлены в республиканскую больницу Батуми. Двое находятся в реанимации, их жизни, по словам врачей, ничего не угрожает. Еще четверо в более тяжелом состоянии, в клиниках Озургети и Чохатаури. А вот сам водитель, гражданин Грузии, не пострадал.
Среди пострадавших – шестеро детей. У одного из них состояние изначально было тяжелым: потребовалась эпидуральная блокада в области головы, ребенка поместили в реанимацию. Сейчас динамика положительная, операция не нужна. Один взрослый пациент также находится в реанимации, ему проводят интенсивную терапию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работали сотрудники дипломатической миссии Беларуси в Грузии. Посольство поддерживает постоянную связь с правоохранителями и руководством клиник, куда госпитализированы пострадавшие.
По данным МВД Грузии, за первое полугодие 2026-го жертвами ДТП стали уже более 200 человек, еще около 2000 получили травмы. Главные причины – агрессивное вождение, выезд на встречную полосу, превышение скорости, а также нетрезвые водители. Напомним, совсем недавно в Батуми в аналогичном ДТП погибли двое граждан Беларуси. И вот новая трагедия, и снова наши соотечественники.
Белорусский МИД окажет пострадавшим соотечественникам всю необходимую помощь и решит вопрос с возвращением тел погибших на родину. Важно понимать, что, планируя отдых за рубежом, безопасность должна стоять на первом месте. Это означает покупку тура только у проверенных компаний и обязательное оформление страхового полиса. Ведь даже самые живописные природные локации требуют предельной осторожности и не прощают легкомыслия.