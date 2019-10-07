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В Гродно сотрудники МЧС спасли прыгнувшего из окна мужчину

07 октября 2019 12:30
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Новости Беларуси. 5 октября около шести вечера в Гродно мужчина прыгнул с четвёртого этажа и остался жив.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, спасателям позвонили очевидцы, которые рассказали о стоящем в окне четвёртого этажа девятиэтажки мужчине.

В Гродно сотрудники МЧС спасли прыгнувшего из окна мужчину-1

Фото: Гродненское ОУМЧС

Для спасения гражданина прибывшие подразделения МЧС разместили под окном «куб жизни» – пневматическое прыжковое устройство, похожее на надувной аттракцион. 43-летний мужчина упал на «куб жизни» и остался жив.

В Гродно сотрудники МЧС спасли прыгнувшего из окна мужчину-4

Фото: Гродненское ОУМЧС

После этого спасённый был передан медработникам.

Летом 2019 года в Минске местный житель выпал из окна.

Мужчина получил множественные переломы – здесь подробности.

# Падение с высоты # происшествия

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