В Гродно сотрудники МЧС спасли прыгнувшего из окна мужчину

Новости Беларуси. 5 октября около шести вечера в Гродно мужчина прыгнул с четвёртого этажа и остался жив. По сведениям Гродненского ОУМЧС, спасателям позвонили очевидцы, которые рассказали о стоящем в окне четвёртого этажа девятиэтажки мужчине.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Для спасения гражданина прибывшие подразделения МЧС разместили под окном «куб жизни» – пневматическое прыжковое устройство, похожее на надувной аттракцион. 43-летний мужчина упал на «куб жизни» и остался жив.

Фото: Гродненское ОУМЧС