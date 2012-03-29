Оксана Макар, жертва николаевских насильников, скончалась в Донецке

Новости Украины. В Донецком ожоговом центре скончалась 18-летняя Оксана Макар. Девушка стала жертвой группового изнасилования в городе Николаеве. Кроме того, ее пытались сжечь заживо. Девушка получила 55% ожогов тела, перенесла несколько тяжелейших операций. Все усилия врачей оказались бессильны.

Трагедия произошла в начале марта. Троих 19-летних насильников задержали, но двоих позже отпустили. Возмущенные жители устроили митинги протеста и лишь после того, как история получила громкий резонанс, полиция арестовала всех подозреваемых.

Страшное происшествие заставило многих по-иному взглянуть на применение наказания за жестокие преступления. Так, в начале апреля в парламенте Украины рассмотрят законопроект о введении смертной казни. Вернуть ее применение за особо тяжкие злодеяния предлагают многие граждане страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.