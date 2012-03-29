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Обезумевшему во время выполнения рейса американскому пилоту грозит до 20 лет тюремного заключения

29 марта 2012 10:06
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Новости США. Инцидент с обезумившим пилотом на борту самолета, следовавшем из Нью-Йорка в Лас-Вегас, произошел 27 марта.

Спустя несколько часов полета командир лайнера покинул кабину и стал вести себя крайне неадекватно. Командой было принято решение связать обезумевшего пилота, благополучно посадить лайнер помог один из пассажиров, который как выяснилось тоже был пилотом. Из аэропорта капитана увезли на машине «скорой помощи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилоту грозит до 20 лет тюремного заключения

# происшествия # Авиасообщение

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