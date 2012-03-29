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На выставке в Минске ветер сорвал рекламный стенд. Пострадали две женщины

29 марта 2012 13:36
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Новости Беларуси. Сильные порывы ветра стали причиной падения части рекламного стенда на  выставке «Стройэкспо»  в Минске. В результате пострадали две женщины: одна получила травму ноги, другая – головы. На месте им была оказана первая медицинская помощь. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам организаторов, до начала  работы выставки технические специалисты «БелЭкспо» проводили осмотр стендов, которые смонтировали компании-участницы.

Обследован будет и упавший стенд, чтобы исключить версию стороннего вмешательства. По факту ЧП идет разбирательство, очевидцев оказалось немало.

Очевидец:
ЧП, я считаю, потому что конструкция была не закреплена. Мы не видели, а слышали, что упала конструкция и придавила девушек.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Завтра также дождь и мокрый снег.

# происшествия # Выставки # Погода в Беларуси

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