Массовые демонстрации в Испании. 9 человек получили ранения и около 60 задержаны

Новости Испании. Девять человек получили ранения и около 60 задержаны в ходе митингов, охвативших сегодня всю Испанию. С самого утра демонстранты блокировали въезды на территорию транспортных предприятий, а также рынки и торговые центры. Забастовщики устраивают баррикады, жгут автомобильные покрышки. В столице введены усиленные меры безопасности.

Под особый контроль взяты и стратегические объекты по всей стране. Отменены более 600 железнодорожных и около 500 авиарейсов. В аэропорту столицы Испании, Мадриде, не работают все точки общественного питания, режим вылета и приема лайнеров происходит в сокращенном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для протестов стала трудовая реформа. По мнению рядовых испанцев, она сыграет на руку работодателям и приведет к росту безработицы, которая и так уже в стране достигла рекордных 23%.