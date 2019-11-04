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«Один из водителей уже выписан». Что известно о ДТП с участием белорусов в Германии

04 ноября 2019 12:08
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Новости Беларуси. Немецкие правоохранители устанавливают причины ДТП, в результате которого пострадали двое наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фура из Беларуси перевернулась в Германии. Пострадали двое

«Один из водителей уже выписан». Что известно о ДТП с участием белорусов в Германии-1

Мы связались с посольством Беларуси в Берлине. Вот, что известно на данный момент.

«Один из водителей уже выписан». Что известно о ДТП с участием белорусов в Германии-4

Андрей Кожан, заведующий консульским отделом посольства Республики Беларусь в Берлине:
Автопоезд, которым управляли белорусские водители, перевернулся, причем таким образом, что движение по автобану было перекрыто в течение всего дня. После аварии оба водителя экстренно были доставлены в ближайшие клиники.

Посольство связалось с этими клиниками и лечащими врачами, которые занимаются нашими водителями. Один из водителей уже выписан, его здоровью ничего не угрожает. Второй будет находиться на лечении еще примерно в течение недели.

«Один из водителей уже выписан». Что известно о ДТП с участием белорусов в Германии-7

По предварительной информации фура перевозила цветы. Ущерб от дорожно-транспортного происшествия оценивается примерно в 130 тысяч евро.

# ДТП # происшествия # Андрей Кожан # Фотофакт

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