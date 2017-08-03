ГАИ: «За прошедшие сутки в Беларуси произошло более 280 ДТП, пострадали 10 человек»

Новости Беларуси. Тревожную статистику 3 августа сообщили в Госавтоинспекции. Только за прошедшие сутки в Беларуси произошло более 280 ДТП. Пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тревожную статистику 3 августа сообщили в Госавтоинспекции. Только за прошедшие сутки в Беларуси произошло более 280 ДТП. Пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инспекторы связывают это с периодом отпусков, когда трафик увеличивается в несколько раз. Автомобилистов призывают быть внимательными за рулем.