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Пьяный лихач на Audi протаранил Volkswagen, пострадали дети

03 августа 2017 13:36
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Новости Беларуси. Двое детей пострадали в ДТП под Волковыском по причине пьяного водителя. Лихач уходил от погони и протаранил машину. Дети госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьяный лихач на Audi протаранил Volkswagen, пострадали дети-1

Очевидцы сообщили, что за рулем «Ауди» предположительно находится нетрезвый водитель. На сигналы экипажа ГАИ об остановке он не отреагировал и попытался уйти от преследования. Однако неудачно пошел на обгон и столкнулся с попутной машиной. Его действиям будет дана правовая оценка.

# происшествия # Милицейская погоня

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