Пьяный лихач на Audi протаранил Volkswagen, пострадали дети

Новости Беларуси. Двое детей пострадали в ДТП под Волковыском по причине пьяного водителя. Лихач уходил от погони и протаранил машину. Дети госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы сообщили, что за рулем «Ауди» предположительно находится нетрезвый водитель. На сигналы экипажа ГАИ об остановке он не отреагировал и попытался уйти от преследования. Однако неудачно пошел на обгон и столкнулся с попутной машиной. Его действиям будет дана правовая оценка.