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Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле

11 марта 2018 12:34
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Новости Беларуси. В Гомеле выясняются причины обрушения части кровли на сезонном катке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -1

ЧП произошло во время сеанса катания. Пять человек были доставлены в больницы. Их жизням ничего не угрожает. После осмотра медиками четверо из них, включая двух детей, были отпущены домой, одна женщина госпитализирована.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -3

Галина точно знает время происшествия – 18:32. За 13 минут до окончания сеанса она посмотрела на часы. И сразу услышала приближающийся шум.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -5

Галина Мартыненко, очевидец:
Слышу – шумит. Обернулась, увидела падение. Стала двигаться быстрее, шло как лавина . Я не понимала, успею ли сама. Потом присела, стала двигаться, отползать, потом увидела, что остановилось все. Пошла к выходу.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -7

Сама Галина бросилась искать жену брата: женщина оказалась под завалами. Паники не было: работники катка и очевидцы, в том числе и те, кто пришел на следующий сеанс, уже через мгновение после обрушения извлекали людей оказавшихся в снежном плену. К месту ЧП мчались автомобили скорой медицинской помощи и спасателей.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -9

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
В 18:37 спасатели подразделения выехали на место обрушения кровли ледового катка. По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло обрушение тросов легкой кровли. Сооружение 30 на 70 метров. Еще до прибытия спасателей из-под снежного плена администрацией ледового катка совместно с очевидцами были извлечены 5 человек – 3 взрослых, 2 детей  7 и 10 лет.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -11

После осмотра врачей четверо пострадавших были отпущены домой. Госпитализирована лишь одна женщина.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -13

Михаил Олизарович, врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы:
Пациентка находится в удовлетворительном, стабильном состоянии. После обследования каких-то угрожающих жизни травм не выявлено.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -15

Расчистка ледовой арены продолжалось больше часа. К работам оперативно привлекли сотрудников ОМОНа, РОВД, ГАИ и даже курсантов Университета гражданской защиты МЧС. Нужно было убедиться, что под снегом никого не осталось.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -17

Очевидцы говорят, что во время катания отчетливо слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега. Но и подумать не могли, что это так опасно.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -19

Александр Добриян, СТВ:
За моей спиной хорошо видно, что основа конструкции катка  это две металлические арки. К ним крепится огромный шатер из полимерного материала. По периметру в нем продеты тросы, которые отвечают за натяжение скатов. Именно один из этих тросов и стал слабым звеном, приведшим к обрушению кровли.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -21

До поздней ночи на месте происшествия работала группа Следственного комитета. По факту обрушения кровли начата официальная проверка, назначен ряд технических экспертиз.

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -23

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -25

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -27

Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле -29

 

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Мария Клезович # Галина Мартыненко

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