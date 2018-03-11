Очевидцы во время катания слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега: подробности ЧП на катке в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле выясняются причины обрушения части кровли на сезонном катке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло во время сеанса катания. Пять человек были доставлены в больницы. Их жизням ничего не угрожает. После осмотра медиками четверо из них, включая двух детей, были отпущены домой, одна женщина госпитализирована.

Галина точно знает время происшествия – 18:32. За 13 минут до окончания сеанса она посмотрела на часы. И сразу услышала приближающийся шум.

Галина Мартыненко, очевидец:

Слышу – шумит. Обернулась, увидела падение. Стала двигаться быстрее, шло как лавина . Я не понимала, успею ли сама. Потом присела, стала двигаться, отползать, потом увидела, что остановилось все. Пошла к выходу.

Сама Галина бросилась искать жену брата: женщина оказалась под завалами. Паники не было: работники катка и очевидцы, в том числе и те, кто пришел на следующий сеанс, уже через мгновение после обрушения извлекали людей оказавшихся в снежном плену. К месту ЧП мчались автомобили скорой медицинской помощи и спасателей.

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

В 18:37 спасатели подразделения выехали на место обрушения кровли ледового катка. По прибытию к месту вызова было установлено, что произошло обрушение тросов легкой кровли. Сооружение 30 на 70 метров. Еще до прибытия спасателей из-под снежного плена администрацией ледового катка совместно с очевидцами были извлечены 5 человек – 3 взрослых, 2 детей – 7 и 10 лет.

После осмотра врачей четверо пострадавших были отпущены домой. Госпитализирована лишь одна женщина.

Михаил Олизарович, врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы:

Пациентка находится в удовлетворительном, стабильном состоянии. После обследования каких-то угрожающих жизни травм не выявлено.

Расчистка ледовой арены продолжалось больше часа. К работам оперативно привлекли сотрудников ОМОНа, РОВД, ГАИ и даже курсантов Университета гражданской защиты МЧС. Нужно было убедиться, что под снегом никого не осталось.

Очевидцы говорят, что во время катания отчетливо слышали характерный звук скатывающегося по кровле снега. Но и подумать не могли, что это так опасно.

Александр Добриян, СТВ:

За моей спиной хорошо видно, что основа конструкции катка – это две металлические арки. К ним крепится огромный шатер из полимерного материала. По периметру в нем продеты тросы, которые отвечают за натяжение скатов. Именно один из этих тросов и стал слабым звеном, приведшим к обрушению кровли.