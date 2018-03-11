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В Кобринском районе Mercedes врезался в дерево: пострадали два человека

11 марта 2018 10:38
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Новости Беларуси. Утром 10 марта в Кобринском районе на 8 км автодороги М-12 Mercedes-Benz врезался в дерево.  

В Кобринском районе Mercedes врезался в дерево: пострадали два человека-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 24-летний водитель машины выполнял обгон, но не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет, а затем столкнулось с деревом.  

В Кобринском районе Mercedes врезался в дерево: пострадали два человека-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Водителя и 22-летнего пассажира с различными травмами доставили в медучреждение.  

Зимой 2018 года в Ивацевичском районе Skoda врезалась в дерево.  

Водитель был доставлен в реанимацию – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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