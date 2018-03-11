В Кобринском районе Mercedes врезался в дерево: пострадали два человека

Новости Беларуси. Утром 10 марта в Кобринском районе на 8 км автодороги М-12 Mercedes-Benz врезался в дерево.
Новости Беларуси. Утром 10 марта в Кобринском районе на 8 км автодороги М-12 Mercedes-Benz врезался в дерево.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 24-летний водитель машины выполнял обгон, но не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет, а затем столкнулось с деревом.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Водителя и 22-летнего пассажира с различными травмами доставили в медучреждение.
Зимой 2018 года в Ивацевичском районе Skoda врезалась в дерево.
Водитель был доставлен в реанимацию – подробности здесь.