Прямой эфир

Гибель двоих горняков на 3-ем рудоуправлении «Беларуськалия»: подробности трагедии

11 марта 2018 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подробности трагедии в Солигорске. Оказавшиеся под завалами в шахте «Беларуськалия» рабочие найдены погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательная операция на третьем рудоуправлении предприятия продолжалась более суток. Работы были остановлены этой ночью.

Гибель двоих горняков на 3-ем рудоуправлении «Беларуськалия»: подробности трагедии-1

Напоминаем, двое горняков оказались под завалом в результате мощного выброса газа и обрушения пород. Первая информация о произошедшем поступила в МЧС вечером 9 марта. Специалисты провели работы по снижению концентрации метана в шахте, после чего начался разбор завала. Все это время на предприятии надеялись обнаружить людей выжившими.

На месте ЧП работают следователи. 10 марта стало известно, что по факту нарушения правил безопасности горных работ на «Беларуськалии» возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Фотофакт # Гибель рабочего

Другие новости рубрики

Все новости
В Кобринском районе Mercedes врезался в дерево: пострадали два человека
11 марта 2018 10:38

В Кобринском районе Mercedes врезался в дерево: пострадали два человека

На пожаре в Пуховичском районе погибли два брата
11 марта 2018 09:40

На пожаре в Пуховичском районе погибли два брата

В ночь с 10 на 11 марта горноспасатели обнаружили тела погибших рабочих «Беларуськалия»
11 марта 2018 09:05

В ночь с 10 на 11 марта горноспасатели обнаружили тела погибших рабочих «Беларуськалия»