Гибель двоих горняков на 3-ем рудоуправлении «Беларуськалия»: подробности трагедии

Поисково-спасательная операция на третьем рудоуправлении предприятия продолжалась более суток. Работы были остановлены этой ночью.

Новости Беларуси. Подробности трагедии в Солигорске. Оказавшиеся под завалами в шахте «Беларуськалия» рабочие найдены погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, двое горняков оказались под завалом в результате мощного выброса газа и обрушения пород. Первая информация о произошедшем поступила в МЧС вечером 9 марта. Специалисты провели работы по снижению концентрации метана в шахте, после чего начался разбор завала. Все это время на предприятии надеялись обнаружить людей выжившими.

На месте ЧП работают следователи. 10 марта стало известно, что по факту нарушения правил безопасности горных работ на «Беларуськалии» возбуждено уголовное дело.