Снегопады в Японии: 10 человек погибли, без света – около 2 тысяч семей, с рельсов сошел пассажирский поезд

Новости Японии. На востоке Японии продолжается сильный снегопад. Метель началась в 2 марта. Но снежная буря не потеряла силу. Сугробы выросли до двух метров. Дороги засыпаны. Некоторые населенные пункты отрезаны от внешнего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ненастье оставило без света около 2 тысяч семей, есть человеческие жертвы. По последним данным, погибли около 10 человек.

Накануне непогода привела к серьезной аварии. С рельсов сошел пассажирский поезд. Причиной ЧП стали снежные заносы. В поезде находились 130 пассажиров. Никто из них не пострадал.