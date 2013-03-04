Прямой эфир

Снегопады в Японии: 10 человек погибли, без света – около 2 тысяч семей, с рельсов сошел пассажирский поезд

04 марта 2013 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. На востоке Японии продолжается сильный снегопад. Метель началась в 2 марта. Но снежная буря не потеряла силу. Сугробы выросли до двух метров. Дороги засыпаны. Некоторые населенные пункты отрезаны от внешнего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ненастье оставило без света около 2 тысяч семей, есть человеческие жертвы. По последним данным, погибли около 10 человек.

Накануне непогода привела к серьезной аварии. С рельсов сошел пассажирский поезд. Причиной ЧП стали снежные заносы. В поезде находились 130 пассажиров. Никто из них не пострадал.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
04 марта 2013 08:07

Мощный взрыв прогремел в подземном переходе в китайском городе Шэньян

Землетрясение в 5,5 баллов в Китае: после первого толчка последовали 34 повторных, более 90 тысяч пострадавших
04 марта 2013 06:52

Землетрясение в 5,5 баллов в Китае: после первого толчка последовали 34 повторных, более 90 тысяч пострадавших

03 марта 2013 16:10

В России 33-летний капитан полиции изнасиловал несовершеннолетнюю племянницу