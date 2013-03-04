За минувшие сутки в Минской и Гродненской областях сгорели 4 грузовика. 1 человек погиб

Новости Беларуси. Пожарные в Минской и Гродненской областях трижды за минувшие сутки выезжали на тушение грузовиков. Первый вызов поступил утром в воскресенье. В деревне Луговая Слобода загорелся лесовоз, от которого пламя перекинулось на стоящий рядом бортовой «МАЗ».

Как предполагают специалисты, в машине произошло короткое замыкание электропроводки. Технику удалось потушить.

Вечером в поселке Пограничный Берестовицкого района загорелся еще один большегруз с полуприцепом, который принадлежал польской фирме. Водитель перевозил в Калугу автомобильные запчасти. В результате пожара товар частично уничтожен, автомобиль и полуприцеп повреждены.

А этой ночью спасатели тушили «МАЗ» уже в Минске. Возгорание произошло на открытой автостоянке таможенного терминала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кабине обнаружен погибший мужчина. Его личность устанавливается. Причины пожара выясняются.