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За минувшие сутки в Минской и Гродненской областях сгорели 4 грузовика. 1 человек погиб

04 марта 2013 10:07
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Новости Беларуси. Пожарные в Минской и Гродненской областях трижды за минувшие сутки выезжали на тушение грузовиков. Первый вызов поступил утром в воскресенье. В деревне Луговая Слобода загорелся лесовоз, от которого пламя перекинулось на стоящий рядом бортовой «МАЗ».

Как предполагают специалисты, в машине произошло короткое замыкание электропроводки. Технику удалось потушить.

Вечером в поселке Пограничный Берестовицкого района загорелся еще один большегруз с полуприцепом, который принадлежал польской фирме. Водитель перевозил в Калугу автомобильные запчасти. В результате пожара товар частично уничтожен, автомобиль и полуприцеп повреждены.

А этой ночью спасатели тушили «МАЗ» уже в Минске. Возгорание произошло на открытой автостоянке таможенного терминала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кабине обнаружен погибший мужчина. Его личность устанавливается. Причины пожара выясняются.

# происшествия # Пожар

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