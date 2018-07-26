Объявленный в розыск минчанин два года скрывался в лесу

Новости Беларуси. 22 июля оперативники задержали проживавшего в жодинском лесу 35-летнего мужчину. Гражданин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает портал МВД Республики Беларусь, минчанин несколько месяцев числился в межгосударственном розыске из-за пристрастия к играм. Мужчина проиграл все сбережения, от него отстранились семья и друзья.
Взяв в Минске кредит на большую сумму денег, он надеялся отыграться, однако вернуть деньги не вышло. В результате фигурантом заинтересовалась милиция. Он стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, гражданин подозревается в грабеже на Советской улице в Жодино.
Два года злоумышленник жил отшельником в шалаше. Собирал грибы и ягоды, иногда ловил рыбу, деньги на спиртное не тратил. Лесной дом мужчина построил рядом с местом стоянки фур, поэтому иногда получалось добыть оставленную дальнобойщиками еду и одежду.
Подозреваемого по фотороботу узнал курсант Академии МВД Юрий Чижонков, который встретил мужчину на остановке. Молодой человек сообщил об этом своему наставнику из Жодинского ГОВД Александру Михирёву. Милиция следовала за злоумышленником пока он не свернул в лес, где его и задержали.
В прошлом году в Беларуси задержали мошенника, который выманивал деньги по телефону.
Всего мошенники успели завладеть около 20 тысячами долларов (читать далее).