Объявленный в розыск минчанин два года скрывался в лесу

Новости Беларуси. 22 июля оперативники задержали проживавшего в жодинском лесу 35-летнего мужчину. Гражданин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает портал МВД Республики Беларусь, минчанин несколько месяцев числился в межгосударственном розыске из-за пристрастия к играм. Мужчина проиграл все сбережения, от него отстранились семья и друзья.

Взяв в Минске кредит на большую сумму денег, он надеялся отыграться, однако вернуть деньги не вышло. В результате фигурантом заинтересовалась милиция. Он стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, гражданин подозревается в грабеже на Советской улице в Жодино.