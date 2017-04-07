Прямой эфир

Мошенник, который выманивал деньги по телефону, задержан

07 апреля 2017 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность мошенника, который выманивал деньги по телефону. Его поймали с поличным сразу после получения суммы в 3 тысячи долларов и 4 тысячи евро. Остальные участники криминального коллектива пока в розыске.

Сценарий преступной группы был прост: мошенники звонили пенсионерам и представлялись близкими родственниками, попавшими в беду. По легенде злоумышленников, только значительная сумма денег могла бы помочь близкому человеку избежать крупных неприятностей.

Всего же мошенники успели заработать около 20 тысяч долларов, на их удочку попалось около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Интернет-мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
Против хулигана, накинувшего 12 марта петлю на городового, возбуждено уголовное дело
06 апреля 2017 17:52

Против хулигана, накинувшего 12 марта петлю на городового, возбуждено уголовное дело

Коррупция на «Ивацевичдрев»: схема закупки сырья по завышенной цене действовала с 2014 года
06 апреля 2017 17:40

Коррупция на «Ивацевичдрев»: схема закупки сырья по завышенной цене действовала с 2014 года

Аврия на трассе Минск-Дзержинск: из-за бокового столкновения машина вылетела в кювет
06 апреля 2017 14:54

Аврия на трассе Минск-Дзержинск: из-за бокового столкновения машина вылетела в кювет