Обнаружено тело пропавшей месяц назад жительницы Слуцка

Новости Беларуси. Вечером 5 апреля на территории одного из домовладений в Слуцком районе было обнаружено тело пропавшей жительницы Слуцка.

По информации Следственного комитета, сообщение об исчезновении 43-летней женщины поступило в начале марта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданку найти не удалось. Через десять дней было возбуждено уголовное дело.

Вечером 5 апреля следователи при сотрудничестве с милиционерами обнаружили тело жительницы Слуцка закопанным на территории домовладения.

По подозрению в убийстве задержан 19-летний житель Слуцкого района. С задержанным работают следователи, расследование продолжается.

В предыдущем месяце в Гродно в одной из квартир было обнаружено тело женщины.