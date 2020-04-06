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Обнаружено тело пропавшей месяц назад жительницы Слуцка

06 апреля 2020 12:19
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Новости Беларуси. Вечером 5 апреля на территории одного из домовладений в Слуцком районе было обнаружено тело пропавшей жительницы Слуцка. 

По информации Следственного комитета, сообщение об исчезновении 43-летней женщины поступило в начале марта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданку найти не удалось. Через десять дней было возбуждено уголовное дело. 

Вечером 5 апреля следователи при сотрудничестве с милиционерами обнаружили тело жительницы Слуцка закопанным на территории домовладения. 

По подозрению в убийстве задержан 19-летний житель Слуцкого района. С задержанным работают следователи, расследование продолжается. 

 В предыдущем месяце в Гродно в одной из квартир было обнаружено тело женщины.

В преступлении подозревались двое мужчин – подробнее здесь

# Убийство # происшествия

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