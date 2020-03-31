В Гродно двое мужчин подозреваются в убийстве женщины ножом

Новости Беларуси. Вечером 30 марта в одной из квартир Гродно было обнаружено тело женщины.

Как сообщает Следственный комитет, в понедельник в скорую поступила информация, что гродненчанка получила ранение ножом. Прибывшие медики констатировали смерть 49-летней хозяйки квартиры.

Предварительно, в гостях у погибшей были двое мужчин и женщина, компания употребляла алкогольные напитки. В какой-то момент произошёл конфликт, в результате которого потерпевшая была ранена ножом в шею.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Место происшествия осмотрено, назначено проведение экспертиз.

В качестве подозреваемых задержаны оба мужчины, один из них – брат погибшей. Проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Несколько месяцев назад в Солигорском районе мужчина хотел выгнать гостью из дома и поджёг её.