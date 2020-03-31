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В Гродно двое мужчин подозреваются в убийстве женщины ножом

31 марта 2020 10:24
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Новости Беларуси. Вечером 30 марта в одной из квартир Гродно было обнаружено тело женщины. 

Как сообщает Следственный комитет, в понедельник в скорую поступила информация, что гродненчанка получила ранение ножом. Прибывшие медики констатировали смерть 49-летней хозяйки квартиры. 

Предварительно, в гостях у погибшей были двое мужчин и женщина, компания употребляла алкогольные напитки. В какой-то момент произошёл конфликт, в результате которого потерпевшая была ранена ножом в шею. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Место происшествия осмотрено, назначено проведение экспертиз. 

В качестве подозреваемых задержаны оба мужчины, один из них – брат погибшей. Проводятся следственные и иные процессуальные действия. 

Несколько месяцев назад в Солигорском районе мужчина хотел выгнать гостью из дома и поджёг её.

Женщина скончалась от полученных травм – здесь подробности

# Убийство # происшествия

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