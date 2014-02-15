Обиженный китаец в День святого Валентина сорвал романтический поход в кино десяткам влюбленных

В Шанхае молодой китаец, которого недавно бросила девушка, решил выместить свою обиду на других влюбленных: он забронировал все нечетные места в крупном кинотеатре, чтобы 14-го февраля никто из пришедших посмотреть романтический фильм парочек не смог сесть рядом.

Сначала мужчина, имя которого неизвестно, попытался просто заказать билеты через Интернет. Безрезультатно: правилами сайта было ограничено количество забронированных мест на одного человека. Тогда китаец решил прийти в кассу кинотеатра и сделать все лично. Снова провал: подозрительный кассир отказался фиксировать заказ. Не унывая, молодой человек нашел через Сеть целую группу единомышленников , и все вместе они смогли исполнить задуманное. По видимости, местный менталитет не позволяет людям просто садиться на забронированные, но пустые места, так что план сработал.

В интервью местной газете хитрец назвал свой поступок "простой шуткой". Как остроумно заметил один из шанхайских блоггеров: "Неудивительно, что у него нет девушки, раз он целыми днями занимается такой ерундой".

Источник: telegraph.co.uk