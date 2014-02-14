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Снегопады в США: без света – более 1 млн жителей, 20 человек погибли, отменены около 7 тысяч авиарейсов

14 февраля 2014 06:50
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Новости США. Снегопады на юге и северо-востоке США оставили без света более миллиона жителей. Энергетический коллапс грозит Джорджии, Алабаме, Южной и Северной Каролине. По прогнозам специалистов, на ремонт линий электропередачи уйдет не менее недели. Число жертв снегопадов возросло до 20 человек. В городах организуются пункты обогрева и раздачи горячей еды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за снегопадов нарушено авиасообщение. Отменено около 7 тысяч рейсов, еще столько же отложены. Непростая ситуация и на автомагистралях: в многокилометровых пробках застряли тысячи людей.

Под толстым снежным покрывалом и столица США. В некоторых районах снежный покров достигает 30 сантиметров. Наземный общественный транспорт ходит только по крупным трассам. Снегопады, по прогнозам, продолжатся вплоть до вторника.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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