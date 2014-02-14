Снегопады в Японии: 3 человека погибли, более 540 пострадали, обесточены более 16 тысяч домов

Новости Японии. Число пострадавших при снегопаде в Японии превысило 540 человек. Три человека погибли. По последним данным, обесточены более 16 тысяч жилых домов. Наиболее сильно от разгула стихии страдают районы, расположенные к юго-западу от столицы страны. Там уже закрыта одна из скоростных автомагистралей, с перебоями работают и железные дороги. Снегопад также привел к отмене свыше 200 внутренних рейсов.

Закрыта и воздушная гавань крупного города Нагоя. На расчистку взлетно-посадочных полос выведена дополнительная техника. Однако справится со стихией пока не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.