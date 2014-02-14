В Израиле перед взлетом самолета пассажир обнаружил на своем сиденье чеку от гранаты

Новости Израиля. ЧП в международном израильском аэропорту Бен-Гурион, который находится неподалеку от Тель-Авива. Неприятные мгновения 14 февраля испытали пассажиры лайнера украинской авиакомпании. В момент, когда борт готовился ко взлету, один из пассажиров обнаружил на своем сидении чеку от гранаты. Из-за находки все были экстренно эвакуированы. А на борту была проведена тщательная проверка.

Дополнительно был пересмотрен и багаж. Никаких подозрительных предметов в самолете найдено не было. Спустя три часа борт вылетел в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.