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В Израиле перед взлетом самолета пассажир обнаружил на своем сиденье чеку от гранаты

14 февраля 2014 12:53
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Новости Израиля. ЧП в международном израильском аэропорту Бен-Гурион, который находится неподалеку от Тель-Авива. Неприятные мгновения 14 февраля испытали пассажиры лайнера украинской авиакомпании. В момент, когда борт готовился ко взлету, один из пассажиров обнаружил на своем сидении чеку от гранаты. Из-за находки все были экстренно эвакуированы. А на борту была проведена тщательная проверка.

Дополнительно был пересмотрен и багаж. Никаких подозрительных предметов в самолете найдено не было. Спустя три часа борт вылетел в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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