«Нырнул и так и не смог вынырнуть». В Белыничском районе утонул 10-летний мальчик

Новости Беларуси. Трагедия на водоёме. В Белыничском районе утонул ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело нашли в 10 метрах от берега. Глубина в том месте едва достигала 1 метра 30 сантиметров. Пятеро мальчиков – ровесников из деревни Антонова Буда – пошли рыбачить на неглубокий водоём, заросший камышами.

Стало жарко и ребята решили искупаться. Дети плескались на мели, но один из мальчиков решил зайти на глубину.

Анастасия Лавринович, официальный представитель СК по Могилёвской области:

10-летний мальчик нырнул и так и не смог вынырнуть. Дети сообщили о произошедшем первому встречному взрослому. К сожалению, спустя некоторое время спасатели извлекли мальчика из водоема без признаков жизни. Белыничским районным отделом Следственного комитета по данному происшествию проводится проверка.