Прямой эфир

В Голливуде на «Аллее славы» появилась звезда Минни Маус

23 января 2018 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Героиня американских мультфильмов Минни Маус удостоилась звезды на «Аллее славы» , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Голливуде на «Аллее славы» появилась звезда Минни Маус-1

Среди гостей на торжественном открытии присутствовали многочисленные знаменитости, в том числе исполнительница Кэти Перри и генеральный директор студии Дисней.

Примечательно, что любимица миллионов детей получила свой почетный знак отличия спустя 40 лет после ее «экранного возлюбленного» Микки Мауса. Ее звезда стала 2627 на голливудском бульваре наряду со звездами Майкла Джексона, Дженнифер Лопес, Элвиса Пресли, Тины Тернер и других заслуженных деятелей искусства. Виновница торжества была так взволнована, что едва сдерживала слезы.

В Голливуде на «Аллее славы» появилась звезда Минни Маус-4

# Фотофакт # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
В Астане из-за сильных морозов 30 человек получили обморожения
23 января 2018 16:16

В Астане из-за сильных морозов 30 человек получили обморожения

Почти полсотни представителей мафиозного клана задержали в Италии
23 января 2018 12:27

Почти полсотни представителей мафиозного клана задержали в Италии

В Японии после извержения вулкана сошла лавина: погиб человек
23 января 2018 12:17

В Японии после извержения вулкана сошла лавина: погиб человек