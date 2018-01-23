В Голливуде на «Аллее славы» появилась звезда Минни Маус

Новости США. Героиня американских мультфильмов Минни Маус удостоилась звезды на «Аллее славы» , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди гостей на торжественном открытии присутствовали многочисленные знаменитости, в том числе исполнительница Кэти Перри и генеральный директор студии Дисней.

Примечательно, что любимица миллионов детей получила свой почетный знак отличия спустя 40 лет после ее «экранного возлюбленного» Микки Мауса. Ее звезда стала 2627 на голливудском бульваре наряду со звездами Майкла Джексона, Дженнифер Лопес, Элвиса Пресли, Тины Тернер и других заслуженных деятелей искусства. Виновница торжества была так взволнована, что едва сдерживала слезы.