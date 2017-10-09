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Железнодорожное сообщение под Барановичами восстановлено: последствия столкновения двух поездов с грузовиком

09 октября 2017 11:49
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Новости Беларуси. Движение поездов на железнодорожном участке дороги под Барановичами полностью восстановлено. Задержка поездов из-за аварии, которая 8 октября полностью парализовала это направление, составила 5 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожное сообщение под Барановичами восстановлено: последствия столкновения двух поездов с грузовиком-1

Напомним, молодой водитель, управляя грузовиком, нарушил правила, выехав на запрещающий сигнал семафора. В итоге произошло столкновение с пассажирским поездом Брест – Минск. Как выяснилось позже, водитель уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение в июле. На этот раз он пояснил, что пытался побыстрее проскочить железнодорожный переезд.

Два пассажирских поезда столкнулись с грузовиком под Барановичами: водитель автомобиля уже привлекался к ответственности за такое нарушение

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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