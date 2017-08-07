Не святой отец: СК раскрыл подробности скандального задержания вербовщика жриц любви в Витебске

Новости Беларуси. Следственный комитет раскрыл подробности скандального задержания вербовщика жриц любви. Пикантность ситуации в том, что подозреваемый – по его же словам – является священником в одном из храмов Ленинградской области.

«Взяли» батюшку с поличным. Мужчина, обещая золотые горы, пытался вывезти двух жительниц Витебска в Санкт-Петербург для занятия проституцией. До борделей девушки так и не доехали. Подозреваемый вместе с дамами – 20 и 30 лет – был задержан прямо в районе витебского автовокзала. Планы россиянина сорвались непосредственно в момент посадки в автобус. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.