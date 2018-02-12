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Из окна общежития БГУ выпал 22-летний парень и разбился насмерть

12 февраля 2018 18:35
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Новости Беларуси. Тело молодого человека обнаружили под окнами одного из общежитий Белгосуниверситета.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову, «тело молодого человека 1995 года рождения с признаками падения с высоты было обнаружено около 16 часов. Следствием его личность уже установлена».

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, на момент гибели молодой человек не являлся студентом БГУ.  

# происшествия # Юлия Гончарова # Падение с высоты

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