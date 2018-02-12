Из окна общежития БГУ выпал 22-летний парень и разбился насмерть

Новости Беларуси. Тело молодого человека обнаружили под окнами одного из общежитий Белгосуниверситета.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову, «тело молодого человека 1995 года рождения с признаками падения с высоты было обнаружено около 16 часов. Следствием его личность уже установлена».



Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, на момент гибели молодой человек не являлся студентом БГУ.