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8 лет лишения свободы. Суд вынес приговор гимназисту, напавшему на учительницу

07 апреля 2017 13:43
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Новости Беларуси. Суд вынес приговор по делу гимназиста, напавшего с ножом на учительницу. Подростку дали 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

За последние годы это самый громкий процесс. Расследование длилось почти год. Во время разбирательств были допрошены 50 свидетелей.

7 апреля в зале суда школьника защищали сразу 2 адвоката. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Молодому человеку грозило 12 лет – это максимальное наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 лет лишения свободы. Суд вынес приговор гимназисту, напавшему на учительницу-1

Ольга Герасимович, государственный обвинитель:
Приговор оглашен, однако в законную силу он сегодня не вступил, поскольку у сторон есть предусмотренное законом право для апелляционного обжалования и опротестования вынесенного приговора.

Точка в этом громком деле еще не поставлена. Суд хоть и смягчил наказание. Однако у стороны защиты есть 10 дней на обжалование.

# происшествия # Покушение

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