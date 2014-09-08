Ночью в Минске 6-летняя девочка выпала из открытого окна квартиры на шестом этаже

Новости Беларуси. Шестилетняя Кристина выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже девятиэтажного дома. Это произошло минувшей ночью в Минске.



Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

08.09.2014 в 00 часов 19 минут в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС поступило сообщение о падении ребенка из окна квартиры на козырек магазина по ул. Слободской, 95. После обследования бригадой скорой медицинской помощи в 00-32 была констатирована смерть ребенка (бригада была поднята на козырек по трехколенной лестнице ПАСЧ-35).

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Произведен осмотр места происшествия, опрошены более 20 человек, в том числе сотрудники МЧС, бригады скорой помощи, которая выбывала на место происшествия, соседи. И полученные нами сведения сейчас дают основания полагать, что произошел несчастный случай. Сейчас проверочные мероприятия продолжаются, назначен ряд экспертиз. И в ходе проводимой работы будут установлены все без исключения обстоятельства этой трагедии и, естественно, причины и условия, из-за которых это стало возможно.

В квартире на момент трагедии малышка находилась одна. Ее мама вернулась домой далеко за полночь.

Беспечность родителей нередко становится причиной трагедий.

Известно, мать Кристины — женщина 1986 года рождения — работала продавцом в магазине неподалеку. Девочка уже третий год ходила в один и тот же детский садик. В пятницу ее оттуда забирал отец. В дошкольном учреждении все в шоке, там утверждают, семья была полной и образцовой.

Жанна Плескач, заведующая детским садом № 567 Минска:

И мама, и папа были активными участниками в жизни группы, всегда интересовались достижениями Кристины.

Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях, оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...

Напомним, минувшей весной шестилетняя девочка, оставленная без присмотра, утонула в Могилеве.

1 сентября маленькая Аня должна была пойти в школу, но в одно мгновение жизнь семьи изменилась навсегда. Этот пляж на Днепре отдыхающие облюбовали давно, но безопасным его никак не назовешь. Здесь не чищено дно, отсутствуют раздевалки и скамейки и, самое главное, нет спасателей. Подробности трагедии вы узнаете из видео.