Ночью в центре Витебска Ford врезался в столб: 24-летний водитель погиб

Новости Беларуси. В Витебске автомобиль врезался в световую опору. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло ночью 24 января. За рулем автомобиля Ford находился 24-летний водитель. Он не справился с управлением и транспортное средство врезалось в столб.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате аварии молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. Через несколько часов водитель, не приходя в сознание, скончался.

Фото: vk.com/vitebsk__jai