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Ночью в центре Витебска Ford врезался в столб: 24-летний водитель погиб

24 января 2018 08:25
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Новости Беларуси. В Витебске автомобиль врезался в световую опору.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло ночью 24 января. За рулем автомобиля Ford находился 24-летний водитель. Он не справился с управлением и транспортное средство врезалось в столб.

Ночью в центре Витебска Ford врезался в столб: 24-летний водитель погиб-1

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате аварии молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. Через несколько часов водитель, не приходя в сознание, скончался.

Ночью в центре Витебска Ford врезался в столб: 24-летний водитель погиб-4

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Проводится проверка.

Страшное ДТП произошло в Столинском районе в конце ноября. Автомобиль Peugeot врезался в столб: погиб пассажир.

Водитель накануне ДТП получил права – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Витебске # Фотофакт

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