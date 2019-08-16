В Минской области водитель сбил женщину и уехал с места ДТП, но потом вернулся

Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. На 21-м километре трассы Минск-Калачи-Мядель автомобиль сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. На 21-м километре трассы Минск-Калачи-Мядель автомобиль сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель серебристого универсала Lancia уехал с места происшествия, но после вернулся. Сбитая женщина от полученных травм погибла.