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В Минской области водитель сбил женщину и уехал с места ДТП, но потом вернулся

16 августа 2019 21:03
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Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. На 21-м километре трассы Минск-Калачи-Мядель автомобиль сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области водитель сбил женщину и уехал с места ДТП, но потом вернулся-1

Водитель серебристого универсала Lancia уехал с места происшествия, но после вернулся. Сбитая женщина от полученных травм погибла.

В Минской области водитель сбил женщину и уехал с места ДТП, но потом вернулся-4

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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