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Авария на Лещинского: из-за припаркованных машин водитель не заметила двух пешеходов

16 августа 2019 21:08
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Новости Беларуси. Авария произошла утром 16 августа на заправке по улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грузовик задел стоявший возле заправочной колонки легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Авария на Лещинского: из-за припаркованных машин водитель не заметила двух пешеходов-1

Вечером 15 августа на Лещинского женщина-водитель на Toyota не заметила мужчин, вышедших на переход из-за припаркованных машин.

Авария на Лещинского: из-за припаркованных машин водитель не заметила двух пешеходов-4

В результате наезда один из пострадавших доставлен в больницу, другому медицинская помощь была оказана на месте. По предварительной информации пешеходы были нетрезвы.

Авария на Лещинского: из-за припаркованных машин водитель не заметила двух пешеходов-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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