Авария на Лещинского: из-за припаркованных машин водитель не заметила двух пешеходов

Новости Беларуси. Авария произошла утром 16 августа на заправке по улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грузовик задел стоявший возле заправочной колонки легковой автомобиль. Никто не пострадал.

Вечером 15 августа на Лещинского женщина-водитель на Toyota не заметила мужчин, вышедших на переход из-за припаркованных машин.