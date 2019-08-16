Авария на Лещинского: из-за припаркованных машин водитель не заметила двух пешеходов

Новости Беларуси. Авария произошла утром 16 августа на заправке по улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грузовик задел стоявший возле заправочной колонки легковой автомобиль. Никто не пострадал.
Новости Беларуси. Авария произошла утром 16 августа на заправке по улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грузовик задел стоявший возле заправочной колонки легковой автомобиль. Никто не пострадал.
Вечером 15 августа на Лещинского женщина-водитель на Toyota не заметила мужчин, вышедших на переход из-за припаркованных машин.
В результате наезда один из пострадавших доставлен в больницу, другому медицинская помощь была оказана на месте. По предварительной информации пешеходы были нетрезвы.