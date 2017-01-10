В город Печоры был направлен автобус: попавшие в ДТП под Псковом дети скоро будут дома

Новости Беларуси. Белорусские дети, пострадавшие в ДТП под Псковом, скоро отправятся домой. Туристическая компания, которая организовала экскурсионный рейс, направила за ними дополнительный автобус.

Сейчас ребята находятся в Псково-Печерском монастыре.

В автобус с участниками минского православного хора врезалась фура. Грузовик не успел вовремя затормозить, пострадали 12 человек. Как сообщили в региональном управлении МЧС, всего в салоне находились 54 пассажира.

Из них 41 – дети, самому старшему 13 лет.

По факту ДТП ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Бардинов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области:

Для доставки пассажиров в город Печоры был направлен автобус. Кроме того, в паломнический центр для установления медицинского психологического состояния был направлен дежурный врач. Все пассажиры размещены для отдыха и ночлега. Лиц, нуждающихся в госпитализации и психологической помощи, не выявлено.